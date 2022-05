Patentrechtsreform Das Verschrottungsurteil zu Ford ist kein Einzelfall

Joachim Henkel, Professor für Innovationsmanagement an der TUM School of Management in München, hat einen besonderen Vorschlag, wie das Patentgesetz effektiv geändert werden könnte, um unverhältnismäßige Urteile wie das gegen Ford auszuschließen: „Das Patentgesetz – auf jeden Fall aber seine Auslegung durch die Gerichte – muss in der Urteilsfindung zwischen Diskreten und komplexen Technologien unterscheiden.“ Zu diskreten Technologien gehören Erfindungen in der Pharmaindustrie – hier geht es Klägern meist wirklich darum, einem Konkurrenten die Nutzung seines Patents zu untersagen. Mobilfunkstandards dagegen gehören zu den komplexen Technologien, bei denen jedes Produkt tausende patentierter Erfindungen enthält. Klägern geht es bei Verletzungsklagen meist um die Zahlung einer Lizenzgebühr – in diesen Fällen wäre die Verurteilung auf eine Lizenzsumme maßvoller: „Die aktuelle Praxis, auch bei Verletzungen von Patenten auf komplexe Technologien Unterlassungen auszusprechen, gibt den Lizenzgebern eine zu große Verhandlungsmacht. Das verkompliziert die Entwicklung des Internet of Things unnötig.“