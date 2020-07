Personalrochade Matthias Gründlers überraschende Rückkehr zu VW

Renschler und Gründler traten 2015 in das Unternehmen ein. Gründler galt als wichtiger Unterstützer Renschlers, soll sich laut dem „Manager Magazin“ dann aber mit ihm überworfen haben. Es habe ihm demnach „an Wertschätzung gefehlt“. Um Gründler wurde es vollständig still – nun holt ihn der Konzern in schwierigen Zeiten als neuen Traton-Vorstandschef zurück.



Insidern der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat es im Hintergrund des aktuellen Personalumbaus Konflikte in der Traton-Chefetage gegeben. Der Konzern, in dem Volkswagen die Marken Scania, MAN und das Volkswagen-Nutzfahrzeuggeschäft in Südamerika gebündelt hat, kämpft derzeit gleich an mehreren Fronten. Eine beschleunigte Talfahrt der Märkte in der Coronakrise, mangelnde Profitabilität von MAN und verschachtelte Strukturen machen Traton zu schaffen. Ein Sparprogramm mit einem massiven Stellenabbau brachte die im Volkswagen-Konzern traditionell mächtigen Arbeitnehmer auf die Barrikaden.