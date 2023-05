Personalumbau bei Cariad Warum Mercedes hinbekommt, woran Volkswagen scheitert

Schon die zitierte Präsentation von Mercedes-Chef Källenius zeigt: All das wirkt ein bisschen so, als würde Volkswagen der Konkurrenz hinterherlaufen – das gilt in Bezug auf neue Marktspieler aus Amerika und China, aber eben auch mit Blick auf die hiesige Konkurrenz. Mercedes etwa hat sich schon weitaus früher für Kooperationen geöffnet, bereits seit 2020 besteht beim autonomen Fahren eine Zusammenarbeit mit Nvidia. Für sein im Februar vorgestelltes neues Betriebssystem MB.OS nun arbeiten die Stuttgarter mit diversen, teils regionsabhängigen Partnern zusammen: In den USA und Europa etwa kooperieren die Stuttgarter mit Google, in China mit Tencent.