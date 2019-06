Peter Hochholdinger: Tesla verliert seinen Produktionschef

Zwar läuft die Produktion von Model 3, die im Herbst im gerade im Bau befindlichen Werk in China kopiert werden soll, rund. Tesla fertigt derzeit in Fremont pro Woche im Schnitt 1000 Fahrzeuge. Doch Musk muss auch die Produktion des Model Y vorbereiten. Die ersten Fahrzeuge sollen im Herbst nächsten Jahres ausgeliefert werden. Die Geländelimousine ist der neue Hoffnungsträger des Unternehmens.



Zudem gibt es, allen Beteuerungen von Musk zum Trotz, immer noch erhebliche Zweifel an der Wall Street über die Nachfrage nach dem Model 3, das seit Februar auch in Europa und China verkauft wird. Die will Musk nächste Woche ausräumen. Bis zum Sonntag läuft der Countdown für das zweite Quartal, in dem ein neuer Auslieferungsrekord aufgestellt werden soll. Momentan sind alle Tesla-Mitarbeiter eingespannt, um Autos auszuliefern und auch persönlich direkt zum Kunden zu fahren. Für Musk gibt es jedoch keine Pause: Am 1. Juli beginnt das dritte Quartal. Und weil es an der Wall Street immer um künftige Erfolge geht, auch ein neuer Spießrutenlauf.