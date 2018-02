Peugeot 508: Ein neues Flaggschiff für die Franzosen

Flaggschiff mit Assistenten

Auch der Allradantrieb fällt weg, weil der E-Motor nicht mehr an der Hinterachse sitzt. Dafür gibt es allerdings einen Steckdosenanschluss. Die Systemleistung soll rund 300 PS betragen, die elektrische Reichweite 60 Kilometer. In Sachen Elektronik und Assistenzsysteme fährt das neue Markenflaggschiff voll auf. An Bord sind unter anderem Nachtsichtsystem, Totwinkel-Warner und Spurhaltehelfer.