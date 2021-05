Piëch Automotive Lamborghini übernehmen? Wer's glaubt...

Doch der angebliche Super-Akku kommt nicht von Piëch Automotive, sondern von der weitgehend unbekannten Desten Group in China. Falls Piëch eine Zulassung für den Akku bekommt, wäre dies ein Coup. Doch für wen? Die Erfinder sitzen bei Desten, nicht bei Piëch. Piëch bräuchte eine exklusive Lizenz, um einen Vorsprung zu halten. Die aber strebt das Unternehmen angeblich gar nicht an. Doch wer sollte den Sportwagen kaufen, wenn er die Wundertechnologie auch woanders bekommt? Und wie überhaupt soll das Piëch-Auto, das sowohl mit Verbrenner als auch mit E-Antrieb erhältlich sein soll, jemals so gut sein, wie ausschließlich als E-Autos konzipierte Fahrzeuge wie etwa der Porsche Taycan?

Ich würde sagen, Herr Stark Rajcic: Erst mal den „Piëch“ zum Laufen bringen, dann die Übernahme von Weltmarken planen.



