Pilotprojekt Vorfahrt für Carsharing in New York

Parkplätze sind in New York Mangelware. Mancher Autofahrer kreist eine halbe Stunde um den Block, bis sich endlich eine Parklücke auftut. Deshalb sind nicht alle New Yorker begeistert, dass die Stadt jetzt auch noch 230 Plätze am Straßenrand exklusiv zwei Unternehmen zur Verfügung stellt: Den Carsharing-Firmen Enterprise CareShare und Zipcar. Die dürfen ihre Autos zudem auf weiteren 55 Stellplätzen im Besitz der Stadt und auf 24 Parkplätzen vor kommunalen Wohnanlagen abstellen.