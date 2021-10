Plug-in-Hybride und die Verkehrswende „2030 kann jeder rein elektrisch unterwegs sein“

Länder wie die Niederlande oder Norwegen haben mehr als drei Ladestation pro 1000 Einwohner, Deutschland gerade mal 0,5. Angesichts von Hunderttausenden E-Autos, die gerade in Deutschland in den Markt kommen, wird die Situation an den Ladesäulen sicherlich nicht besser. Gibt es bald Tumulte wartender Autofahrer an den Ladesäulen?

Ich bin guter Dinge, dass uns Bilder wie aktuell an den Tankstellen in England an den Ladesäulen hier erspart bleiben. Aber Fakt ist, dass wir die Ladeinfrastruktur schnell ausbauen müssen. Es geht dabei nicht nur darum, wie viele Ladesäulen wir haben, sondern welche. Ladepunkte zum langsamen Laden machen zuhause und am Arbeitsplatz Sinn; dort wo es Sinn macht, dass die Autos so lang wie möglich im Netz hängen. Im öffentlich zugänglichen Raum müssen wir uns auf Schnellladesäulen konzentrieren. Sie können von sehr vielen Autofahrern genutzt werden, eben weil das Laden schnell geht. Deshalb helfen sie uns beim Ausbau der Ladeinfrastruktur kurzfristiger weiter. Grundsätzlich bin ich beim Ausbau aber optimistisch. Das ist kein Hexenwerk, wie man auch an anderen Ländern wie Norwegen sieht. Dort hat man einen Elektroanteil in der Neuwagenflotte von zuletzt über 80 Prozent. Trotzdem reicht die Ladeinfrastruktur. Man sollte das Problem also auch nicht überhöhen.