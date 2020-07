Plug-In-Hybride von Jeep: Der Anfang kommt zuletzt

In der unteren Mittelklasse ist das Angebot an elektrisch angetriebenen SUV noch überschaubar: Mini Countryman, Hyundai Kona oder Renault Captur finden ihren Weg von der Steckdose auf die Straße. Was die kleinen Angebote in Offroad-Optik vereint: Sie sind praktisch, hochbeinig, modisch – und keinesfalls für raues Gelände geeignet.

„Trail-rated“ heißt so eine Anforderung bei Jeep. 60 Grad steile Schotterpisten hoch und runter, durch fast einen halben Meter tiefe Wasserlöcher, über 20 Zentimeter hohe Felsbrocken oder 30 Grad steile Böschungswinkel klettern – nur wer so was schafft, bekommt von der amerikanischen Fiat-Tochter das Gelände-Siegel. Mit Renegade und Compass sind nun auch erstmals zwei Plug-In-Hybride dieser Größenklasse dabei.

Bild: Jeep