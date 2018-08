Plus zwölf Prozent: Umweltprämien befeuern Automarkt im Juli

Der Pkw-Absatz in Deutschland ist dank der Umweltprämien im Juli kräftig gestiegen. Im vergangenen Monat stieg die Zahl der Neuwagen um zwölf Prozent auf 317.800 Fahrzeuge, teilte der Verband der Automobilindustrie am Donnerstag mit. Im bisherigen Jahresverlauf seien knapp 2,2 Millionen Pkw neu zugelassen worden – ein Plus von vier Prozent. Das sei das höchste Marktvolumen in den ersten sieben Monaten seit 2009.