Polster bei BMW schrumpft „Die Situation bleibt ernst“

Während die Autoproduktion in China im Februar nach anderthalb Wochen wieder anlief, ist sie in anderen Märkten bis zu zwei Monate unterbrochen. In Europa und den USA begann der Wiederanlauf Ende April und dürfte sich bis in die zweite Maihälfte hinziehen. In der vergangenen Woche hatten Volkswagen und Daimler von Gewinneinbrüchen im Auftaktquartal berichtet und skeptische Ausblicke für das Gesamtjahr gegeben und dabei jeweils vor Verlusten im zweiten Quartal gewarnt.