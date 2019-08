Porsche 911 Carrera S Cabriolet: Einmal schnell durchlüften bitte

Das Stoffdach wirkt wie auf viele Jahrzehnte Fahrspaß ausgelegt, zudem filtert es im geschlossenen Zustand überraschend viele Geräusche, so dass es im Innenraum auch bei schneller Fahrt relativ leise zugeht. Innerhalb von 12 Sekunden öffnet oder schließt es sich, und da dies bis zu Tempo 70 funktioniert, kann man zum Beispiel die Zeit des Ausrollens an eine rote Ampel nach einer Autobahnfahrt nutzen, um sich schon mal frei zu machen und bei Grün dann gleich die Frischluft zu genießen. Okay, der Showeffekt ist auch nicht ganz zu verachten. Wobei das Schöne an einem 911er ist, dass er gar keine Show benötigt. So muss man auch nicht im Sport-Modus durch die Stadt fahren, um Aufmerksamkeit zu ergattern. Ein Porsche spricht für sich selbst und das 911-Cabriolet erst recht. Ein Jeder und erst recht der Fahrer weiß ja, was sich hinter seinem Rücken verbirgt und was man jederzeit zum Leben erwecken könnte.

Bild: Porsche