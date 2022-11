Porsche 911 Dakar Ein legendäres Fahrzeug für Geröll und Grüne Hölle

In der Standardausführung ist der Dakar einfarbig und optisch zurückhaltender. Auffällig bleibt er aber selbst dann durch breitere Radhäuser und Seitenschweller, Schutzelemente aus Edelstahl sowie Edelstahlgitter an der Front, rote Bergeösen, neue Lufteinlässe vorne und den feststehenden XL-Flügel am Heck. Mit 1,6 Tonnen ist der Dakar lediglich 10 Kilogramm schwerer als ein Carrera 4 GTS.

Bild: Porsche