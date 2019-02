Porsche Betriebsratschef Hück legt Ämter nieder

Hück ist in Baden-Württemberg bekannt, weil er als Hobby-Boxer bei Benefizveranstaltungen gegen Profiboxer in den Ring stieg. „Uwe Hück ist eine Kämpfernatur - ob im Boxring oder am Verhandlungstisch“, erklärte Porsche-Chef Oliver Blume. Hück habe viel für die Porsche-Belegschaft im Unternehmen geleistet, und sein Wort habe auch in der Politik Gewicht. Den Blättern „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ gegenüber erklärte Hück, er wolle in die Politik gehen und zunächst bei der Kommunalwahl in Pforzheim antreten.