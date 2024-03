Porsche „Die Preisschlacht ist für Porsche in China kein großes Thema“

Warum?

In China sind bei Fahrzeugen im Premium-Segment drei Punkte wichtig. Viele Chinesen mögen große Autos – also zum Beispiel SUVs, wie der Macan eines ist. Außerdem ist in China die Nachfrage nach Elektroautos weiterhin sehr robust. Auf dem chinesischen Markt gibt es kaum einen Wettbewerber, der von Marke und Qualität in der Preisklasse mit Porsche mithalten kann. Somit dürfte der elektrische Macan auch hier punkten. Drittens kommt hinzu, dass Porsche das Fahrzeug so ausgelegt hat, dass die chinesischen Kundenbedürfnisse etwa in puncto Infotainment erfüllt werden – so gibt es beispielsweise ein Karaoke-System im Auto.