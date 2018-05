Ob die Neuausrichtung bei der Porsche SE so groß ist, wie das Wort „Generationswechsel“ klingt, muss sich in der Zukunft zeigen. Von der vierten Generation der Familien sollen künftig Josef Michael Ahorner (57), Stefan Piëch (47) und Peter Daniell Porsche (44) in das Gremium einziehen, das damit von sieben auf zehn Mitglieder erweitert wird. Die Neuen rücken nicht für die Alten nach, sondern kommen lediglich dazu. Wolfgang Porsche, am vergangenen Donnerstag 75 Jahre jung geworden, hält weiter die Zügel in der Hand.