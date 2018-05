„Ich will meinen Reichtum teilen, statt nur eine neue Yacht zu kaufen“, soll er einmal im Familienkreis gesagt haben. Worauf die anderen entgegnet hätten: „Wenn wir alle so wären wie du, lieber Daniell, dann würde es uns heute nicht so gut gehen.“ Peter Daniell sieht das anders: „Wenn alle in der Wirtschaft so wären, dann würde es allen auf der Welt gut gehen.“