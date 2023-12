Was das neue Topmodell des Macan kostet wird, verrät Porsche noch nicht. Da der bisherige Spitzenverbrenner GTS knapp unter der 100.000 Euro-Grenze bleibt, sollten Zukunftskunden gedanklich einiges drauflegen. Deutlich günstiger könnte das Basismodell werden, das nur über einen Motor verfügt und entsprechend weniger Leistung bietet. Einen Hinweis könnte der kommende Audi Q6-etron liefern. Bei seinem Einstiegsmodell ist von einer Leistung von 275 kW/375 PS die Rede. Der Audi fährt wie der Macan auf einem gemeinsam entwickelten Unterbau.

Beide Halbschwestern haben dieselbe Batterie im Untergeschoss. Sie liefert rund 100 kWh, ist beim Macan für eine Reichweite von rund 500 Kilometern gut. Geladen werden kann mit bis zu 270 kW. Da ein 800-Volt-Netz an Bord ist, lädt er zudem schneller. Dockt der Porsche an einer entsprechenden Ladesäule an, kann der Akku in 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Bei einem Zwischendurch-Stopp sollen vier Minuten ausreichen, Energie für weitere 100 Kilometer zu „tanken“. Sollte der Stromhunger an einer Ladesäule landen, die statt mit 800 nur mit 400 Volt betrieben wird, greift ein Trick: Dabei wird die Batterie in zwei Hälften mit halber Spannung geteilt, die dann mit eben jenen 400 Volt auskommen.

Bild: Porsche