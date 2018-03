Porsche: Porsche-Chef Müller dämpft die Erwartungen

Die so genannte übergreifende Haube gibt dem Wagen zwar einen breiten und bulligen Auftritt. Das riesige Bauteil aus Aluminium aber lässt die Experten der Qualitätssicherung immer wieder schier verzweifeln, weil es Nachlässigkeiten in der Montage anhand des Fugenverlaufs sofort sichtbar werden lässt. Zudem hat die Fertigung der Haube selbst in den vergangenen Woche einige unerwartete Probleme aufgeworfen: Beim Umbördeln der Kanten bekam das Alublech Risse. Die hohe Ausschussquote, berichtet ein beteiligter Ingenieur, habe dazu geführt, dass die Kammlinie in der Produktion immer noch nicht erreicht sei und die produzierten Fahrzeuge hinter der Planung zurückblieben. 50.000 Fahrzeuge pro Jahr will Porsche von dem neuen Modell fertigen. Nach Stand der Dinge wird dieses Ziel frühestens im nächsten Jahr erreicht.