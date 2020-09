Porsche Taycan 4S Das bietet der Taycan in der „Basisversion“

In Summe ist der Taycan durchaus ein Erlebnis für all jene, deren Konto prall genug gefüllt ist. Denn der vermeintlich günstigere Einstiegspreis löst beim Blick auf die Ausstattungsliste unseres Taycan 4S fast ein Schockerlebnis aus. Grundpreis 102.945 Euro, Endpreis 154.919 Euro. Wie kann man in ein Luxusauto über 100.000 Euro noch so viel Geld stecken? Porsche nennt das Individualisierung. So ist eine um 14,2 kW/h stärkere Batterie an Bord (6.365 Euro), die Hinterachslenkung (2.273 Euro), Keramikbremse (8.711 Euro), aber auch diverse Assistenzsysteme für gut 4.000 Euro, die anderswo in dieser Preisklasse oft serienmäßig sind. Bei Spaziergang durch die Preisliste und deren Verlockungen läppert sich das ganz schön zusammen.

Bild: Porsche