Porsche Taycan „Kein E-Auto fährt schneller, keines lädt schneller“

Die USA sind der größte Absatzmarkt für Porsche. Aber niemand kann dort rasen wie auf einer deutschen Autobahn. Warum bieten Sie den Taycan nicht in einer US-Version an, die besser auf die Verhältnisse in den USA abgestimmt ist und im EPA-Test besser abschneidet?

Wir haben einen Range Modus, den man per Knopfdruck zuschaltet. Da haben Sie etwas weniger Leistung und etwas weniger Klimatisierung, dafür aber mehr Reichweite. Eine spezielle US-Version ist kein Thema für uns, denn auch die amerikanischen Kunden wollen bei dem Auto keine Abstriche machen. Es geht weniger darum, ob die Kunden diese Leistung wirklich brauchen. Sie wollen wissen: Die Leistung ist da und ich kann sie abrufen, wenn ich will. Es gilt unsere alte Losung: Keiner braucht einen Porsche, aber jeder will ihn.