Porsche und Volkswagen: Die verwobene Geschichte

Die Erfindung des Käfers hat sich für die Familien Porsche und Piëch jahrelang bezahlt gemacht. Für jeden Käfer musste Wolfsburg eine Lizenzgebühr an Porsche abführen.



2005 stieg Porsche bei VW ein und wurde größter Aktionär vor Niedersachsen. Ferdinand Piëchs Cousin Wolfgang Porsche bekam 2007 den Aufsichtsratsvorsitz der Porsche SE. Die in den Jahren 2008 und 2009 anvisierte Komplettübernahme scheiterte aber an Porsches hohem Schuldenstand. Die Familien Porsche und Piëch einigten sich deshalb darauf, einen integrierten Autokonzern zu bilden. Volkswagen übernahm Teile der Porsche AG. 2012 wurde der Sportwagenbauer komplett an VW verkauft. Die Porsche Holding, die komplett in der Hand der Familien Porsche und Piëch ist, wurde als VW-Mehrheitseigner das Dach des Gebildes, das Porsche und Volkswagen wieder vereinte.