Portfolio bis 2024 elektrifizieren BMW: Neue (elektrische) Strategie für den Mini

Die Zukunft des in Oxford produzierten Kombis Mini Clubman sowie des derzeit noch in Holland bei VDL Nedcar produzierten Mini Cabrio ist noch nicht entschieden, wie die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen erfuhr. Einem Insider zufolge könnte der Clubman eingestellt werden. Zudem sei es denkbar, das heute mit Benzin angetriebene Cabrio künftig als rein elektrische Variante zu bauen.



