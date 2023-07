Audi Q8 Sportback e-tron

Angeschrägt und in jeder Hinsicht auf hohem Niveau stromern kann man mit der elektrisch angetriebenen Sportback-Variante von Audis Q8. Der elegante und mit 4,92 Meter zudem stattliche Viertürer mit großer Heckklappe bietet viel Platz, einen von 528 auf 1567 Liter erweiterbaren Kofferraum sowie einen Frunk, in den nochmal 62 Liter Gepäck passen. Bereits die Einstiegsvariante 50 schiebt mit 250 kW/340 PS kräftig an und dank 95-kWh-Akku gut 500 Kilometer weit. Beim 55 sind es 300 kW/408 PS, 114 kWh und 600 Kilometer. Der SQ8 mit gleichem Akku und drei Motoren schafft rund 500 Kilometer. Im Gegenzug erlauben 370 kW/503 PS einen Sprint auf 100 km/h in 4,5 Sekunden und maximal 210 km/h. Der 50 kostet mindestens 76.650 Euro, der SQ8 Sportback e-tron startet bei 98.000 Euro.

Bild: Audi