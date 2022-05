Preisschock bei Second-Hand-Autos Wenn Gebrauchte plötzlich teurer sind als Neuwagen

Und so geben die Autobauer zweitens nun weniger Rabatte als früher. Bei Tageszugelassenen, jungen Gebrauchtwagen und den Rückläufern aus dem Vermietgeschäft sei das Fahrzeugangebot im April „äußerst eng“ gewesen, schreibt Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research in einer Studie. Er machte die niedrigsten Internetrabatte für Verbrennerautos seit 123 Monaten aus. Das unterstreiche, dass „der weltweite Automarkt durch eine Angebotskrise geht, die in der Vergangenheit in diesem Ausmaß seit den 60-iger Jahren nicht beobachtbar war“. Im April seien individuell konfigurierte Neuwagen im Durchschnitt nur noch mit lediglich 16,3 Prozent Rabatt bezuschusst worden – ein neuer Tiefstand unter den 30 meistverkauften Neuwagen.



Dudenhöffer nennt auch Beispiele: So würden etwa VW Golf-Modelle als Tageszulassungen bei Internetvermittlern teurer angeboten als Neufahrzeuge. Und auch Fahrzeuge wie der Renault seien etwa beim größten Internet-Vermittler Meinauto als Tageszulassung genauso rabattiert wie Neuwagen. Ähnliches gelte für den Nissan Qashqai, der nahezu mit gleichem Rabatt als direkt verfügbare Tageszulassung oder Bestellfahrzeug als Neuwagen mit entsprechender Lieferzeit angeboten würde. „Neuwagen mit langer Lieferzeit können für den Käufer günstiger sein als Kurzzulassungen.“ Das sei schon äußerst ungewöhnlich – „eine Markt-Kapriole, wenn man will“, so sein Fazit.