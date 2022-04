Preisschock für Autozulieferer 3,5 Milliarden Euro Mehrkosten? Mindestens!

Die Folgen sind eklatant: Im März 2022 lag der durchschnittliche Anteil der Rohstoffkosten eines amerikanischen Verbrennerautos bei umgerechnet rund 3500 Euro. Das war doppelt so viel wie vor Corona, Anfang 2020. Das haben Berater von AlixPartners berechnet, die in regelmäßigen Abständen die Zahlen dafür erheben. Einzelne Autoteile kosteten im Januar 2022 doppelt so viel wie Anfang 2020. Noch mehr verteuerten sich E-Autos: Per März 2022 sind die Kosten für Rohstoffe eines in Europa gebauten Elektrofahrzeuges um umgerechnet rund 4000 Euro pro Auto gestiegen – das waren 138 Prozent mehr als im Januar 2020. Insgesamt liegen die Rohstoffkosten bei einem in Europa gebauten Elektroauto damit nun bei fast 7000 Euro.