Preisvorteil ist weg Ist der Ethanol-Sprit E10 am Ende?

Lohnt sich das Tanken von E10 finanziell?



Als der Ethanolsprit Anfang 2011 eingeführt wurde, war der Liter rund 4 Cent billiger als bei normalem Super. Das sollte damals ausgleichen, dass bei den meisten Autos der Verbrauch im E10-Betrieb steigt, im Schnitt im 1,5 bis knapp 2 Prozent. In der Regel fuhr man dadurch mit dem Alternativ-Kraftstoff etwas günstiger. Die Preisdifferenz ist in den vergangenen Jahren jedoch gesunken, zunächst Richtung 2 Cent, mittlerweile ist sie oft ganz verschwunden. Berücksichtigt man den Mehrverbrauch, dürfte sich das Tanken für den Geldbeutel in der Regel nicht auszahlen. Allerdings verbrauchen einzelne Modelle im E10-Betrieb sogar weniger – in diesen Fällen rechnet sich der Alternativ-Sprit natürlich. Wer nicht sicher ist, probiert es aus.



Ist E10 gut für die Umwelt?



Wie öko der sogenannte Öko-Sprit ist, ist umstritten. Grundsätzlich verringert sich durch den Einsatz von E10 die Abhängigkeit von fossilem Erdöl. Dazu kommt eine zumindest oberflächlich ausgeglichene CO2-Bilanz des beigemischten Ethanols: Denn bei dessen Verbrennung wird nur so viel CO2 frei, wie die Rohstoff-Pflanzen während ihres Wachstums gespeichert haben. Insgesamt rechnet der Bioethanol-Branchenverband BDBE mit 3,1 Millionen eingesparten Tonnen CO2 in Deutschland pro Jahr. Allerdings fallen bei Anbau, Verarbeitung und Transport ebenfalls Emissionen an, was die Gesamtbilanz belastet.