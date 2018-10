Probleme mit Bauteil Lkw-Bauer Volvo räumt Abgas-Probleme ein

Der Konzern, der neben Lkw auch Baumaschinen, Busse und Motoren herstellt, erklärte, dass die Abnutzung nicht alle Fahrzeuge und Motoren in gleichem Maße betreffe. Bei der Auslieferung hielten alle mit dem Bauteil ausgestatteten Fahrzeuge die Emissionsgrenzwerte noch ein. Die Nachricht ließ die Aktie des Unternehmens an der Börse in Stockholm um mehr als neun Prozent auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren abrutschen. Analysten der Investmentbank Nordea rechnen mit "substanziellen Einbußen", sollten die Behörden den Austausch der Bauteile in allen Lkw verlangen. Im vergangenen Jahr lieferte Volvo mehr als 200.000 Lkw aus.