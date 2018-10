Probleme mit WLTP-Umstellung Audi-Absatz bricht um fast 70 Prozent ein

Wegen fehlender Zulassungen nach dem neuen Abgasprüfstandard WLTP sind bei Audi die Verkaufszahlen in die Tiefe gerauscht. In Deutschland brach der Absatz im September um fast 70 Prozent auf knapp 7000 Fahrzeuge ein, in ganz Europa um 55,5 Prozent auf 37.200 Pkw, wie die Ingolstädter VW-Tochter am Freitag mitteilte. Weil der kräftige Zuwachs in China nicht für den Ausgleich reichte, sackten die Auslieferungszahlen weltweit im September um 22 Prozent ab auf 139.150 Wagen. Audi verkauft rund 40 Prozent aller Fahrzeuge in Europa, wo seit vergangenem Monat strengere Abgasmessregeln gelten. Nur gut ein Drittel von rund 100 Motor-Getriebe-Varianten hat bereits eine Betriebserlaubnis nach WLTP.