Produktion des Megane-E-Tech Zu Besuch in Renaults Elektro-Stadt

In der Geburtsstätte des Megane E-Tech herrscht friedliche Koexistenz von alter und neuer Welt. Der Stromer läuft harmonisch zwischen der Limousine Talisman, dem Familien-Shuttle Espace oder dessen kleinem Bruder Scenic. Es sind die gleichen Menschen, die klassische Verbrenner und neumodische Elektroautos herstellen. Auch wenn es Unterschiede gibt. Werden derzeit die Verbrennermodelle am Ende des Fließbandes mit etwas Benzin betankt, müssen jetzt die Batterien ihre erste Ladung erhalten. Da die ersten Kontakte zwischen Ladesäule und Stromspeicher für dessen Lebensdauer entscheidend sind, fließt zunächst nur etwa 30 Prozent der möglichen Menge in die Batterie. Später vor der Auslieferung an den Kunden wird dann nachgelegt.

Bild: Renault