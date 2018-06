Harley-Davidson ist das erste US-Unternehmen, das eine detaillierte Einschätzung zu den Folgen dieses Handelskonflikts abgab. Trotz des Zolls werde Harley-Davidson allerdings nicht die Preisempfehlungen für seine Motorräder anheben, teilte das Unternehmen mit. Würde man die höheren Kosten per Preiserhöhung an Käufer weitergeben, hätte das einen „sofortigen und langanhaltenden“ Schaden für das Geschäft in der Region zur Folge, erklärte Harley-Davidson.

Der Handelskonflikt trifft Harley-Davidson in einem ungünstigen Moment: Das internationale Geschäft wird für die Firma immer wichtiger, während die jüngeren Amerikaner weniger Interesse an den Motorrädern zeigen. Im ersten Quartal wuchs der Auslandsumsatz um zwölf Prozent, während die US-Erlöse stagnierten. Europa sei im vergangenen Jahr der zweitwichtigste Markt für die Firma nach den USA. Im vergangenen Jahr verkaufte Harley-Davidson fast 40.000 Motorräder in der EU.