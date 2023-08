Produktionsstart des neuen VW ID.7 Wie deutsche Autogiganten um die Spitzenposition in der E-Mobilität kämpfen

VW trat in China inzwischen die Flucht nach vorn an: Die Kernmarke stieg bei der neuen E-Marke Xpeng ein und will von dort künftig Plattformen für eigene E-Modelle in China übernehmen. Audi holt sich unterdessen technische Unterstützung vom bisherigen Joint-Venture-Partner SAIC, der bislang vor allem als verlängerte Werkbank diente. Das könnte aber auch zum Bumerang werden, warnt Auto-Experte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. „Man muss aufpassen, dass man am Ende nicht zur verlängerten Werkbank der chinesischen Hersteller wird“, sagt er. „Wenn wir es in Deutschland nicht schaffen, auch so viel besser zu sein wie wir teurer sind“, dann hätten deutsche Autobauer keine Chance.



