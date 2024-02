Der Koloss von 5,4 Metern fährt die allermeiste Zeit elektrisch und hat ein paar Tricks drauf. So kann er nicht nur auf der Stelle drehen wie die elektrische G-Klasse, sondern auch noch quer in eine enge Parklücke rutschen. Mit fast 1200 PS und beinahe 1300 Nm schüttelt er seine 3,5 Tonnen beim leichtesten Schattenwurf auf dem Fahrpedal ab, schießt wie in Sportwagen in 3,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und schafft mühelos 200 km/h.

Und wenn ihm im Wasser trotz einem Meter Wattiefe mal der Bodenkontakt ausgeht, kann er bis zu einer halben Stunde lang schwimmen. Das müssen ihm die Europäer erst einmal nachmachen.

Bild: BYD