Nach Herbert Diess und Matthias Müller wird in dieser Woche der Auftritt Winterkorns erwartet. Als Zeuge soll er zu verschiedenen Behauptungen, die teils bis in das Jahr 2007 zurückreichen, befragt werden. Wie jeder andere Zeuge vor Gericht muss sich Winterkorn dabei nicht selbst belasten. Viele andere potenzielle Zeugen haben sich auf ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht berufen und wollen in Braunschweig gar nicht aussagen.