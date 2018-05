Das fängt bereits damit an, dass der Vorsitzende des Betriebsrats in Frankreich der Werksleiter ist und nicht etwa ein Gewerkschafter. In Frankreich gibt es auch keine Mitbestimmung wie in Deutschland. „Wenn es bei uns ein Problem gibt, dann können wir unsere Meinung darlegen, auch Vorschläge unterbreiten. Aber die Führung führt“, bringt es Lafaye auf den Punkt. Er glaubt nicht, dass die Mitbestimmung bei Opel so erfolgreich gewesen sei, dass sich ausgerechnet daraus nun Forderungen des Betriebsrats ableiten ließen. „Wenn ein Unternehmen jedes Jahr eine Milliarden Euro Verlust machen kann, dann war es mit der Qualität der Mitbestimmung offenbar nicht so weit her“, kritisiert er.