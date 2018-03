Inzwischen hat Opel das Abfindungsprogramm bestätigt. „Schritt für Schritt schaffen wir mit Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit eine nachhaltige Zukunft für unser Unternehmen in Deutschland – so wie wir es gegenwärtig in ganz Europa tun“, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller in einer Mitteilung. Es bleibe der klare Plan des Unternehmens, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen zu vermeiden.