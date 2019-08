„Qualitätsmängel“ Deutscher E-Auto-Vermieter storniert 85 Fahrzeuge von Tesla

„Nur jedes vierte Fahrzeug war fehlerfrei, in einigen Fällen waren die Fahrzeuge nicht einmal fahrtüchtig“, erklärte Nextmove auf der Internet-Seite unter dem Titel „Service-Hölle“. Man habe Lackfehler, falsch verlegte Kabel, Kratzer am Armaturenbrett und Kondenswasser in den Scheinwerfern festgestellt. Nach Angaben von Tesla war der Hersteller noch dabei, die Schäden zu beheben, als die restliche Bestellung storniert wurde. Tesla habe Nextmove in der Zwischenzeit Leihautos zur Verfügung gestellt. „Wir glauben, dass die Entscheidung des Kunden (...) nicht zur Gänze an Qualitätsthemen lag, sondern größtenteils beeinflusst von Frust über einen - damit nicht in Zusammenhang stehenden - Streit Anfang des Jahres war“, erklärte ein Sprecher, ohne Einzelheiten zu dem früheren Vorfall zu nennen.