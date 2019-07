Quartalsbilanz Daimlers Mega-Verlust ist Zetsches Quittung

Die Skandal-Nachwehen erwischen Daimler und Volkswagen genau zum falschen Zeitpunkt. Just in einer Phase, in der sie jeden Euro brauchen, um die Umstellung auf E-Autos zu schaffen, müssen sie mit ihren Erträgen Altlasten wegräumen. Wenn sie so weiterwerkeln wie bisher, kommt 2021, wenn sie schärfere CO2-Grenzen in der EU schaffen müssen, der nächste Kosten-Hammer: Ist der Ausstoß der Neuwagen-Flotte auf heutigem Niveau, weil sie zu wenige E-Autos absetzen, müssen sie Milliarden an die EU zahlen, Jahr für Jahr.