Der Autobauer Tesla verkündet an diesem Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal. Nicht nur die Investoren erwarten gespannt, welche Überraschungen Tesla-Chef Elon Musk bereithält. Knackpunt wird die Produktion des Model 3 sein, die in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Das Mittelklassemodell soll dem E-Auto-Pionier den Weg in den Massenmarkt ebnen.