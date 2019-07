Quartalszahlen Absatzflaute drückt Daimler ins Minus

Zudem legte Daimler für Rückrufe wegen defekter Airbags eine Milliarde Euro beiseite. Hohe Kosten fielen auch für Modellumstellungen in der Van-Sparte an. Belastend wirkten neben hohen Vorleistungen für neue Produkte auch die Kosten für den Konzernumbau in eine Holding mit selbstständigen Tochter-Aktiengesellschaften. Insgesamt hätten sich die Sonderbelastungen im Quartal auf 4,2 Milliarden Euro summiert, erklärte der neue Vorstandschef Ola Källenius zu seiner ersten Bilanzvorlage