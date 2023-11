Quartalszahlen BMW trotzt allen Widrigkeiten und steigert Gewinn

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte im Jahresvergleich trotz des höheren Anteils an nicht sehr lukrativen Elektroautos um 18,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Experten hatten mit etwas weniger operativem Gewinn gerechnet.