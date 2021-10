Quartalszahlen Chipmangel hinterlässt bei VW Bremsspuren – Planungsrunde verschoben

In den vergangenen Wochen wurde unter anderem über einen möglichen Abbau von rund 30.000 Stellen in der Kernmarke VW Pkw spekuliert. Zu konkreten Zahlen wollte sich Diess nicht äußern. „Das ist noch nicht ausgemacht, wir werden in den kommenden Wochen daran arbeiten“, sagte der VW-Chef.

Die erst seit Kurzem amtierende Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte bereits jüngst ein zusätzliches Elektroautomodell neben dem 2026 startenden Trinity-Projekt für Wolfsburg und einen früheren Einstieg in die E-Mobilität gefordert. Diese Forderung bekräftigte sie am Donnerstag: „Die Beschäftigten wollen zurecht wissen, wie die Zukunft auch über die Integration des Projekts Trinity hinaus aussehen wird.“ Sie verwies auf die Beschäftigungssicherung bis 2029 und laufende Programme zur Reduktion von Stellen. „Darüber hinaus gibt es keinerlei Absprachen für weiteren Personalabbau am Standort Wolfsburg“, stellte sie klar.