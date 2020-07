Quartalszahlen Daimler kämpft mit Milliardenverlust

Wie die aussehen und in welchem Umfang sie umgesetzt werden, ist allerdings unklar. Personalvorstand Wilfried Porth hatte vor knapp zwei Wochen betont, dass mehr als die bisher bekannten 1,4 Milliarden Euro im Personalbereich eingespart und auch mehr als die bisher kolportierten 15.000 Stellen gestrichen werden müssten. Zuletzt war von zwei Milliarden Euro und bis zu 20.000 Stellen die Rede, offiziell hat Daimler aber keine Zahlen genannt. Auch der eigentlich vereinbarte Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen wackelt, was für viel Unruhe in der Belegschaft sorgt.





Ola Källenius vollzieht bei Daimler eine Kehrtwende. Der Chef des Autobauers will voll auf Luxus setzen. Dabei sind der jüngeren Generation laut Markenexperten Sabbaticals wichtiger als Nobelkarossen.