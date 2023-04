Quartalszahlen Elon Musk: „Wir könnten Autos mit null Profit verkaufen“

Tesla-Chef Elon Musk zeigt sich trotzdem unbeeindruckt. Es ist Teil seiner Strategie. Je größer Teslas Fahrzeugflotte, desto größer sei der Profit, den man absahnen könne, argumentiert er. Allerdings nicht gleich, sondern später. Im Gegensatz zu traditionellen Fahrzeugherstellern, so Musk, „verdienen wir nach dem Verkauf der Fahrzeuge, durch Stromtankstellen, Versicherungen und weit wichtiger durch Software.“ Und da vor allem, verspricht Musk, durch das autonome Fahren. Er sei zuversichtlich, es in diesem Jahr in den Griff zu bekommen. „Es sieht zumindest so aus“, meint Musk. Und er setzt noch einen drauf: „Wir sind in einer so starken Position, wir könnten Autos für null Profit verkaufen und den Wertzuwachs in der Zukunft realisieren, niemand sonst kann das“. Er lockt: „Der Wertzuwachs wird der größte in der Geschichte werden“. Alle Teslas, die mit der „Hardware 3“ ausgerüstet seien – also produziert nach Frühjahr 2019 – seien fürs autonome Fahren vorbereitet.