Quartalszahlen: Wie Tesla die Konkurrenz in die Zange nimmt

Neben Tesla kommt auch so Verfolger General Motors wieder in den Genuss der Förderung. Die gibt es jedoch – im Gegensatz zur früheren Richtlinie – nur, wenn die Autos in den USA gefertigt werden. Hyundai, Kia und Polestar sind deshalb vorerst aus der Förderung herausgefallen. Genauso wie Mercedes und Porsche. BMW hat sich für zwei Modelle qualifizieren können, Volkswagen für seinen in Tennessee produzierten VW ID.4. Tesla hat also vorübergehend sogar weniger Wettbewerb, wenn die Förderung als Kriterium ausschlaggebend ist.

Ab März könnte sie jedoch gekürzt werden, weil dann auch noch verlangt wird, dass die Komponenten für die Akkus größtenteils aus Nordamerika stammen.