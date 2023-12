„Radikale Innovation“: Lamborghini setzt als erster Autobauer auf Vier-Tage-Woche

Konkret sollen in den italienischen Lamborghini-Werken die Schichtpläne in der Produktion so umgestellt werden, dass die Arbeiter im Zwei-Schicht-Betrieb jeden Zweiten Freitag frei bekommen. Im Drei-Schicht-Betrieb sind es gar zwei von drei Freitagen, das Ganze bei gleichbleibender Bezahlung. Die Arbeiter haben damit 22 beziehungsweise gar 31 mehr freie Tage im Jahr.