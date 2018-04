Range Rover P400e: Land Rover schickt den Range an die Steckdose

Zumindest die ersten 51 Kilometer kann der P400e auf die benzinbefeuerte Unterstützung verzichten, bevor er wieder für knapp drei Stunden an den Schnelllader muss, oder für siebeneinhalb an die Haushaltssteckdose. Erzwungen werden kann der bis 137 km/h verfügbare elektrische Modus mit der EV-Taste auf dem Mitteltunnel. Alternativ steuert die Elektronik das Zusammenspiel zwischen Benziner und E-Motor, der den Antrieb dann wahlweise alleine übernimmt oder als Booster dient. Unterstützung kommt dabei vom Navigationssystem: Ist eine Route einprogrammiert, werden zum Beispiel die Höhenwerte in das Energiemanagement integriert und vor einer Steigung möglichst viel elektrische Energie verbraucht. So schafft der Range Rover Platz in seiner 13,1 Kilowattstunden-Batterie, um bei der folgenden Bergab-Etappe den durch Rekuperation gewonnen Strom wieder einlagern zu können. Alternativ kann mit Hilfe des Save-Modus die im Kofferraum gespeicherte Energie aufbewahrt werden, damit nach einer längeren Autobahnstrecke am Ziel genug Saft vorhanden ist, um lokal emissionsfrei durch die Stadt zu stromern.

Bild: Land Rover