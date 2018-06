Wer hier sparen möchte, dem sei der Einstiegsdiesel als Vierzylinder mit 180 PS empfohlen, der zudem schon in der Anschaffung über 7.000 Euro spart. Die Benziner mit Leistungen zwischen 250 und 380 PS sind dagegen nur für Menschen, die an der dann häufiger zu besuchenden Tankstelle ihre Nerven unter Kontrolle haben. Ach ja, knapp 64.000 Euro kostet der Velar mit dem großen Diesel in der „Basisversion“, in der höchsten Ausstattungsstufe HSE sind es schon über 84.000 Euro und die Optionsliste gibt immer noch das eine oder andere Schmankerl her. Der Velar ist also weniger etwas für Evoque-Aufsteiger, sondern eher was für ehemalige Range-Rover-Fahrer, die ein optisch cooleres Fahrzeug wünschen.

Bild: Land Rover