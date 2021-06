Rasanter Preisanstieg Preis-Explosion bei Mietwagen: „So etwas habe ich in 30 Jahren noch nicht gesehen“

Die Probleme rühren vor allem aus dem merkwürdigen Geschäftsmodell der Autovermieter. Sie lebten bisher auch davon, dass sie im Frühjahr vor der Hauptreisesaison Neuwagen in großen Mengen kauften. Darauf gewährten ihnen die Hersteller angesichts ihrer hohen Überkapazitäten Rabatte von bis zu 40 Prozent – unter anderem, weil damit auch für ihre Ladenhüter die Zulassungszahlen besser aussahen. Die Wagen überließen die Vermieter dann Urlaubern oder Geschäftsreisenden so lange, bis der Wagen nur noch so viel wert war wie der Kaufpreis. Dann verkauften sie weite Teile der Flotte entweder zurück an Hersteller und Großhändler oder sie vermarkteten sie direkt an Konsumenten. „Damit bekamen die Vermieter die Autos praktisch für lau“, so ein Kenner der Branche.