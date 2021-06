Rasanter Preisanstieg Preis-Explosion bei Mietwagen: „So etwas habe ich in 30 Jahren noch nicht gesehen“

Das ist vorerst vorbei. Wer in den vergangenen Tagen ein Fahrzeug gebucht hat, erlebte einen Preisschock. Denn in diesem Sommer sind die Mietautos in der Regel teurer denn je. Laut einer Übersicht der Kölner Suchmaschine Billiger-Mietwagen.de sind die Preise in diesem Sommer weltweit im Schnitt gut 50 Prozente teurer als im vorigen Jahr. Und wer jetzt noch für Juli etwa ein Familienauto in Sardinien sucht, zahlt selbst über ein Portal mit „weltweiten Sale, bis zu 20% Rabatt“ (Werbung von Auto Europe) für 18 Tage mit gut 2900 Euro sogar fast vier Mal so viel wie im Sommer 2020 und gut dreimal so viel wie im Vorkrisenjahr 2019. Damit summieren sich die Kosten für ein Auto für eine Familie bei einem Urlaub in Europa in der Regel auf mehr als die Flüge oder die Ferienwohnung. „Eine solche Entwicklung habe ich in meinen 30 Jahren im Geschäft nicht mal in Ansätzen gesehen“, sagt Thorsten Lehmann, geschäftsführender Gesellschafter des Vermittlers Sunny Cars aus München.